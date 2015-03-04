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货币新闻 | 2015年 3月 4日 星期三 16:39 BJT

台湾央行：共发行4,702.5亿台币存单，发行余额增4.5亿

路透台北3月4日 - 台湾央行周三公布，共发行4,702.5亿台币存单。与今日存单到期金额4,698亿台币相较，存单发行余额增4.5亿。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 4,647.50

91天期 0.93 40.00

182天期 1.05 15.00

央行上日发行1,903.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,843.6亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为1,891亿台币，累积超额准备为10,151亿台币、加计前期1%的超额准备为11,442亿台币。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)

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