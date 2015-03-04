《中国企业债发行日程表》--3月4日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *都江堰兴 8 7 3/11簿记建档 -- AA 3/12-3/16 海通证券 堰投资 (第3-7年末每年还20%本金/都江堰兴市投资提供担保) ========================================================================================= 马鞍山经济 6 7 3/5簿记建档 *上限7.54% AA 3/6-3/10 光大证券 技术开发区建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 黔南州投资 18 7 3/6簿记建档 -- AA 3/9-3/11 国泰君安证券 ========================================================================================= 渭南城建 6 7 3/10簿记建档 -- AA 3/11-3/13 西部证券 投资开发 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 通辽天诚 8 7 3/10簿记建档 -- AA 3/11-3/17 国信证券 城市建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 恒泰长财证券 ========================================================================================= 淳安新安江 11 7 -- -- AA 3/11-3/17 财通证券 开发总公司 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权抵押担保) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)