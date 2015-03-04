《中国企业债发行日程表》--3月4日

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *都江堰兴 8 7 3/11簿记建档 -- AA 3/12-3/16 海通证券 堰投资 (第3-7年末每年还20%本金/都江堰兴市投资提供担保) ========================================================================================= 马鞍山经济 6 7 3/5簿记建档 *上限7.54% AA 3/6-3/10 光大证券 技术开发区建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 黔南州投资 18 7 3/6簿记建档 -- AA 3/9-3/11 国泰君安证券 ========================================================================================= 渭南城建 6 7 3/10簿记建档 -- AA 3/11-3/13 西部证券 投资开发 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 通辽天诚 8 7 3/10簿记建档 -- AA 3/11-3/17 国信证券 城市建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 恒泰长财证券 ========================================================================================= 淳安新安江 11 7 -- -- AA 3/11-3/17 财通证券 开发总公司 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权抵押担保) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放