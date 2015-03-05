台湾货币市场：3月5日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：柴油现货价差持稳，南非一炼厂爆炸可能会推动需求

路透新加坡5月22日 - 柴油现货价差周一仍持稳，不过交易商还是在 密切关注南非的潜在需求。此前该国的一座炼油厂发生爆炸。 据急救中心ER 24称，南非炼厂爆炸，造成约11人受伤。这家炼厂归 石化集团Sasol和道达尔(Total)在当地的部门所有。 Sasol在0545GMT左右于其网站上证实，Natref炼厂发生爆炸，该炼厂 是同道达尔的合资企业。暂时联系不上道达尔置评。 交易商称，这可能会推动南非的柴油进口，但要视爆炸的严重程度而 定。 交易商称，印度石油公司正寻购两批38,000-40,000吨，含硫量为40p pm的柴油，船期为6月下半月。 交易商补充道，印度石油公司购买柴油，可能是因为检修的炼厂延迟 恢复生产的原因，尽管这尚未得到证实。 印度Essar Oil可能售出多达65,000吨含硫量500ppm的柴油，船期定 在6月，买家为BP，价格较中东报价每桶升水0.6-0.65美元，低于此前卖 给维多的每桶升水约0.65美元的售价。 日本炼厂F