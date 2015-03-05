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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：3月5日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北3月5日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期7,629.80亿台币。     
    --公债还本付息11亿台币。
    
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。
    --央行发行一年期定存单，金额1,300亿台币。
    --马来亚银行 发行五年期宝岛债共4.1亿人民币。    
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   (本提存期)
    **宽松因素:  
    --央行存单到期4兆(万亿)3,389.80亿台币 : 
   03/06                  2,811.00亿台币
   03/09                    948.00亿台币
   03/10                  4,191.00亿台币
   03/11                  2,721.00亿台币
   03/12                  4,027.00亿台币
   03/13                  1,134.50亿台币
   03/16                  2,037.50亿台币
   03/17                    957.00亿台币
   03/18                     45.00亿台币
   03/19                     20.00亿台币
   03/20                     21.00亿台币
   03/23                     77.00亿台币
   03/24                  5,644.00亿台币
   03/25                  2,280.50亿台币
   03/26                  3,110.50亿台币
   03/27                     41.00亿台币
   03/30                  6,789.80亿台币
   03/31                  1,874.50亿台币
  *04/01                  4,654.50亿台币
   04/02                      5.00亿台币
 
    --公债还本付息1,472.5亿台币      
  03/06   90甲3期14息      23.125亿台币
  03/06   102甲6期2息      8.4375亿台币
  03/07   101甲5期3息          10亿台币
  03/10   99甲5期5息           11亿台币
  03/14   89甲9期本金         500亿台币
  03/14   89甲9期15息      30.625亿台币
  03/14   97甲3期7息      17.8125亿台币
  03/16   94甲4期本金         800亿台币
  03/16   94甲4期10息          18亿台币
  03/16   96甲3期8息           15亿台币
  03/16   101乙1期3息         6.5亿台币
  03/17   100甲5期4息          11亿台币
  03/21   102乙1期2息           7亿台币
  03/31   95甲3期9息           14亿台币
 
    --国库券到期偿还550亿台币
  03/26   财103-4期364天国库券到       250亿台币
          期                      
  03/26   财103-9期91天国库券到          300亿台
          期                                  币
 
    --月底军公教薪饷拨款 
     
    **紧缩因素:      
    --3/6：德意志银行 新加坡分行发行30年期美元债共0.5亿美元。
   *--3/11：路透资料，麦格理 在台发行五年期宝岛债6亿人民币。
    --3/13：发行"104甲5期"公债，预估金额400亿台币，天期10年期，10日标售。
    --3/14：央行发行两年期定存单，预估金额200亿台币，13日标售。
    --3/25：发行"财104-4期"国库券，预估金额350亿元，天期91天期,24日标售。
　  --3/27：发行"104甲6期"公债,预估金额350亿元,天期五年期,24日标售。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
          
    注：*表新增或更新。(完)

 (记者 詹静宜  审校 高洁如)
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