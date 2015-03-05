台湾货币市场：3月5日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲燃料油套利价差跌至今年低点，因市场人气不断下滑
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
路透台北3月5日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期7,629.80亿台币。 --公债还本付息11亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --央行发行一年期定存单，金额1,300亿台币。 --马来亚银行 发行五年期宝岛债共4.1亿人民币。 ------------------------------------------------------------------------ (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期4兆(万亿)3,389.80亿台币 : 03/06 2,811.00亿台币 03/09 948.00亿台币 03/10 4,191.00亿台币 03/11 2,721.00亿台币 03/12 4,027.00亿台币 03/13 1,134.50亿台币 03/16 2,037.50亿台币 03/17 957.00亿台币 03/18 45.00亿台币 03/19 20.00亿台币 03/20 21.00亿台币 03/23 77.00亿台币 03/24 5,644.00亿台币 03/25 2,280.50亿台币 03/26 3,110.50亿台币 03/27 41.00亿台币 03/30 6,789.80亿台币 03/31 1,874.50亿台币 *04/01 4,654.50亿台币 04/02 5.00亿台币 --公债还本付息1,472.5亿台币 03/06 90甲3期14息 23.125亿台币 03/06 102甲6期2息 8.4375亿台币 03/07 101甲5期3息 10亿台币 03/10 99甲5期5息 11亿台币 03/14 89甲9期本金 500亿台币 03/14 89甲9期15息 30.625亿台币 03/14 97甲3期7息 17.8125亿台币 03/16 94甲4期本金 800亿台币 03/16 94甲4期10息 18亿台币 03/16 96甲3期8息 15亿台币 03/16 101乙1期3息 6.5亿台币 03/17 100甲5期4息 11亿台币 03/21 102乙1期2息 7亿台币 03/31 95甲3期9息 14亿台币 --国库券到期偿还550亿台币 03/26 财103-4期364天国库券到 250亿台币 期 03/26 财103-9期91天国库券到 300亿台 期 币 --月底军公教薪饷拨款 **紧缩因素: --3/6：德意志银行 新加坡分行发行30年期美元债共0.5亿美元。 *--3/11：路透资料，麦格理 在台发行五年期宝岛债6亿人民币。 --3/13：发行"104甲5期"公债，预估金额400亿台币，天期10年期，10日标售。 --3/14：央行发行两年期定存单，预估金额200亿台币，13日标售。 --3/25：发行"财104-4期"国库券，预估金额350亿元，天期91天期,24日标售。 --3/27：发行"104甲6期"公债,预估金额350亿元,天期五年期,24日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜 审校 高洁如)
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
路透伦敦5月22日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在周一的讲话中称，伊拉克已根据石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国去年底达成的减产协议完成了本国的减产份额，但仍准备满足未来的石油需求增长。
路透新加坡5月22日 - 柴油现货价差周一仍持稳，不过交易商还是在 密切关注南非的潜在需求。此前该国的一座炼油厂发生爆炸。 据急救中心ER 24称，南非炼厂爆炸，造成约11人受伤。这家炼厂归 石化集团Sasol和道达尔(Total)在当地的部门所有。 Sasol在0545GMT左右于其网站上证实，Natref炼厂发生爆炸，该炼厂 是同道达尔的合资企业。暂时联系不上道达尔置评。 交易商称，这可能会推动南非的柴油进口，但要视爆炸的严重程度而 定。 交易商称，印度石油公司正寻购两批38,000-40,000吨，含硫量为40p pm的柴油，船期为6月下半月。 交易商补充道，印度石油公司购买柴油，可能是因为检修的炼厂延迟 恢复生产的原因，尽管这尚未得到证实。 印度Essar Oil可能售出多达65,000吨含硫量500ppm的柴油，船期定 在6月，买家为BP，价格较中东报价每桶升水0.6-0.65美元，低于此前卖 给维多的每桶升水约0.65美元的售价。 日本炼厂F