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货币新闻 | 2015年 3月 4日 星期三 17:47 BJT

英国数据：2月服务业增速放缓，就业分项指数表现亮丽--PMI

2月服务业PMI的就业指数升至57.3，为调查展开19年以来的次高纪录，仅次于去年6月的纪录高位。

周三公布的服务业调查显示，对未来12个月的信心升至三个月高位。

英国2月综合PMI升至57.0，为三个月高点，1月为56.9。(完) (编译 孙茉莉/洪曦/蔡美珍；审校 白云/张若琪)

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