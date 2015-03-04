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市场报道 | 2015年 3月 4日 星期三 14:50 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：印度央行再度意外降息，亚洲或有进一步宽松举措

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    * 澳元/美元跌0.03%，美元/日圆跌0.04%，美元/印度卢比微跌0.02%
，美元/马币上涨0.5%
    * 日股日经指数收低0.59%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走低0.3
4%，美国10年期公债收益率报2.1295%，布兰特原油下滑0.74%
    * 印度央行意外二度降息25个基点，支持政府意味浓厚 
    * 澳洲第四季GDP成长符合预期，消费支出成亮点 
    * 中国央行调降分支机构SLF利率，操作限额增2,200亿--消息 
 (完)
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 (编译 张若琪 审校 李婷仪)

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