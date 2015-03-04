《中国人大和政协十二届三次会议日程表》(3月5日-15日)

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
3/5(四)
09:00 全国人大十二届三次会议开幕会
国务院总理李克强作政府工作报告
15:00 发改委记者会“经济社会发展与宏观调控”
3/6(五)
10:00 财政部记者会“财政工作和财税改革”
14:30 政协委员谈主动适应经济发展新常态促进经济平稳健康发展
16:00 农业部记者会“推进改革创新，加快建设现代农业”
3/8（日）
09:00 人大会议第二次全体会议
3/9(一)
09:00 政协委员谈发挥人民政协在社会主义协商民主中的重要作用
15:00 政协会议第二次全体会议
3/10(二)
09:00 政协会议第三次全体会议
3/11(三)
09:00 政协委员谈促进民生改善与社会和谐稳定
15:00 政协会议第四次全体会议
3/12(四)
09:00 人大会议第三次全体会议
3/13(五)
15:00 政协会议闭幕会
3/15(一)
09:00 人大闭幕会 总理答记者问
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完) (整理 黄凯)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放