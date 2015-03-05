修正-《中国人大和政协十二届三次会议日程表》(3月5日-15日)

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(人大闭幕日为周日)
3/5(四)
09:00 全国人大十二届三次会议开幕会
国务院总理李克强作政府工作报告
15:00 发改委记者会“经济社会发展与宏观调控”
3/6(五)
10:00 财政部记者会“财政工作和财税改革”
14:30 政协委员谈主动适应经济发展新常态促进经济平稳健康发展
16:00 农业部记者会“推进改革创新，加快建设现代农业”
3/7（六）
10:00 商务部记者会 “培育消费新亮点 构建开放新格局”
15:30 环保部记者会 “全面加强环境保护”
3/8（日）
09:00 人大会议第二次全体会议
3/9(一)
09:00 政协委员谈发挥人民政协在社会主义协商民主中的重要作用
15:00 政协会议第二次全体会议
3/10(二)
09:00 政协会议第三次全体会议
3/11(三)
09:00 政协委员谈促进民生改善与社会和谐稳定
15:00 政协会议第四次全体会议
3/12(四)
09:00 人大会议第三次全体会议
3/13(五)
15:00 政协会议闭幕会
3/15(日)
09:00 人大闭幕会 总理答记者问
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完) (整理 黄凯)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。