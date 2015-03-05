版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 09:20 BJT

中国公开市场：今日将进行400亿元七天逆回购，本周净回笼1,450亿元

路透上海3月5日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行400亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，本周公开市场将净回笼资金1,450亿元，为连续第二周净回笼。

据路透统计，本周公开市场有2,200亿元逆回购到期回笼资金。同时本周四还有600亿元的国库现金定期存款到期，也将收回等量流动性。

央行上周末宣布降息后，本周二公开市场进行了350亿元的七天期逆回购操作，中标利率较上次降10个基点(bp)至3.75%。

因春节前操作的逆回购大量到期，上周公开市场净回笼资金1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐