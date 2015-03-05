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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 16:13 BJT

台湾数据：1月景气对策信号由黄蓝灯再转佳为绿灯

路透台北3月5日 - 台湾国家发展委员会周四指出，1月景气对策信号由黄蓝灯回复至绿灯，综合判断分数较上月增加1分至23分。

国发会表示，展望未来，全球经济可望优于去年，加上欧、日景气略有好转，有助于出口动能扩增；但中国大陆经济持续放缓之影响，仍需关注。内需方面，行动通讯、物联网及巨量资料等新兴应用商机，将激励相关产业投资力道；民间消费受惠于就业情势改善与低油价因素，实质购买力应可提升。整体而言，今年景气复苏动能可望延续，经济将续呈温和成长。

12月景气对策信号由绿灯转呈黄蓝灯，终结连续10个月绿灯的走势，综合判断分数较上月减少3分至22分。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站,网址为(www.ndc.gov.tw/m1.aspx...) 台湾经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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