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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 16:26 BJT

表格：台湾2月末外汇存底4,178.26亿美元，月增0.46%--央行

路透台北3月5日 - 台湾央行周四公布，2月末外汇存底为4,178.26亿美元，较上月增19.23亿美元或0.46%。

央行表示，外汇存底增加主因投资收益增加所致。

2月底外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计3,057亿美元，约当外汇存底的73%。

若不计黄金的持有存量，台湾的外汇存底居全球第四大--排名在中国、日本以及俄罗斯之后。

依据美国财政部的资料，去年12月底止，台湾是美国国债的第九大持有国家/地区，金额为1,744亿美元，较上月增加38亿美元。来自台湾持有者大宗主要为台湾央行，其余是本地寿险、银行或企业等。

全球各国/地区持有美国国债金额请点击(www.treasury.gov/)

以下是外汇存底变化：

外汇存底 较上月变化(%) 外资持有股、债 占外汇存底比例(%)

金额按市价计算

(亿美元) (亿美元)

2015年

2月底 4,178.26 +0.46 3,057 73

1月底 4,159.03 -0.73 2,935 71

2014年

12月底 4,189.80 -0.59 2,875 69

11月底 4,214.66 +0.00 2,943 70

10月底 4,214.76 +0.19 2,874 68

9月底 4,206.96 -0.56 2,799 67

8月底 4,230.66 -0.14 3,028 72

7月底 4,236.61 +0.05 2,955 70

6月底 4,234.54 +0.43 3,016 71

5月底 4,216.51 +0.04 2,853 68

4月底 4,214.95 +0.55 2,681 64

3月底 4,191.99 +0.29 2,578 61

2月底 4,179.78 +0.25 2,483 59

1月底 4,169.35 +0.03 2,439 59 (完)

资料来源：台湾央行

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