表格：台湾2月末外汇存底4,178.26亿美元，月增0.46%--央行

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透台北3月5日 - 台湾央行周四公布，2月末外汇存底为4,178.26亿美元，较上月增19.23亿美元或0.46%。
央行表示，外汇存底增加主因投资收益增加所致。
2月底外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计3,057亿美元，约当外汇存底的73%。
若不计黄金的持有存量，台湾的外汇存底居全球第四大--排名在中国、日本以及俄罗斯之后。
依据美国财政部的资料，去年12月底止，台湾是美国国债的第九大持有国家/地区，金额为1,744亿美元，较上月增加38亿美元。来自台湾持有者大宗主要为台湾央行，其余是本地寿险、银行或企业等。
全球各国/地区持有美国国债金额请点击(www.treasury.gov/)
以下是外汇存底变化：
外汇存底 较上月变化(%) 外资持有股、债 占外汇存底比例(%)
金额按市价计算
(亿美元) (亿美元)
2015年
2月底 4,178.26 +0.46 3,057 73
1月底 4,159.03 -0.73 2,935 71
2014年
12月底 4,189.80 -0.59 2,875 69
11月底 4,214.66 +0.00 2,943 70
10月底 4,214.76 +0.19 2,874 68
9月底 4,206.96 -0.56 2,799 67
8月底 4,230.66 -0.14 3,028 72
7月底 4,236.61 +0.05 2,955 70
6月底 4,234.54 +0.43 3,016 71
5月底 4,216.51 +0.04 2,853 68
4月底 4,214.95 +0.55 2,681 64
3月底 4,191.99 +0.29 2,578 61
2月底 4,179.78 +0.25 2,483 59
1月底 4,169.35 +0.03 2,439 59 (完)
资料来源：台湾央行
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路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。