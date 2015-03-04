《分析》资产价格飞涨即将遭遇储蓄拐点，金融市场何去何从

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
因此，如果预测这波持续数十年的储蓄过剩现象将出现扭转，这意味着全球经济将有重大变动。
储蓄高峰通常在退休前一二十年出现，而退休人士则由存钱者摇身变为净消费者，因此，现在企图停泊在安全债券及固定收益的储蓄资金，也将会退潮。除非全球经济成长潜力在利率上涨时同步加速，否则股价也将会被拖下水。
即使股债下跌具有一些正面效果，像是阻断财富不均恶化，刺激企业不去回购股票而是着眼未来的投资，但如果股债价格连续多年下跌，不仅对投资人及准备退休的族群不利，对于整体全球经济、商品需求及高负债者都不利。
例如，巴克莱估计，储蓄减少的规模，10年后可能相当于全球国内生产总值(GDP)的3%，或全球储蓄金额的15%以上，20年后，则相当于全球GDP的近6%，全球储蓄金额的25%。
不同国家及地区之间会有一些差异，但这三项研究都是以全球总量角度来看。
或许这些研究最特殊的一点在于，研究结论几乎异口同声地显示出一种逆向思考看法。但会有多少投资人听得进去，又是另一回事了。(完)
(编译 王洋/高琦/张若琪/蔡美珍；审校 李春喜/白云)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放