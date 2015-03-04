《分析》资产价格飞涨即将遭遇储蓄拐点，金融市场何去何从

因此，如果预测这波持续数十年的储蓄过剩现象将出现扭转，这意味着全球经济将有重大变动。

储蓄高峰通常在退休前一二十年出现，而退休人士则由存钱者摇身变为净消费者，因此，现在企图停泊在安全债券及固定收益的储蓄资金，也将会退潮。除非全球经济成长潜力在利率上涨时同步加速，否则股价也将会被拖下水。

即使股债下跌具有一些正面效果，像是阻断财富不均恶化，刺激企业不去回购股票而是着眼未来的投资，但如果股债价格连续多年下跌，不仅对投资人及准备退休的族群不利，对于整体全球经济、商品需求及高负债者都不利。

例如，巴克莱估计，储蓄减少的规模，10年后可能相当于全球国内生产总值(GDP)的3%，或全球储蓄金额的15%以上，20年后，则相当于全球GDP的近6%，全球储蓄金额的25%。

不同国家及地区之间会有一些差异，但这三项研究都是以全球总量角度来看。

或许这些研究最特殊的一点在于，研究结论几乎异口同声地显示出一种逆向思考看法。但会有多少投资人听得进去，又是另一回事了。(完)