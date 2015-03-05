基金观点：中国宽松政策持续有利债市表现--元大宝来投信

路透台北3月5日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信发表最新评论表示，中国央行于2月28日宣布下调一年期存贷款基准利率各25个基点，分别为2.5%与5.35%，从3月1日起生效，也是继2014年11月后再度降息。而且中国央行也为银行决定存款利率提供更大的自由度，允许其存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。

此次降息基本上符合市场预期，而时间点选在3月初中国政协、人大两会登场前更是别具意涵，人行抢在两会之前宣布降息除了宣示稳经济的决心之外，更重要的是让市场将两会焦点回归到中长期的经济与社会政策上，降低对于货币政策调整的关注。人行本次降息与过去的以保增长式降息并不相同，对冲通胀下降导致的实际利率上升是降息的主要原因和目的，此外以最低的改革成本推进利率市场化是次要目标。

人行再度祭出“降息+扩大存款利率上浮空间”的政策组合，实际上可以收到“货币宽松+推进利率市场化”的一石二鸟之效。自去年11月第一次降息之后，贷款利率明显下降而贷款规模呈现扩张，因此，降息在目前仍然是有效降低企业融资成本的工具。同时，在上次降息后，银行贷款利率下行明显，而存款利率变化很小，存贷款利差的收窄将倒逼银行加快向理财的转型。此次采取对称方式下调存贷款基准利率，这显然是考虑到经济下行压力增大，银行信用风险累积背景下，降息需要考虑商业银行的承受能力。

降息一般可以降低融资成本，特别是减少现有债务的偿还压力，从2014年以来地方政府新增贷款中的50％都被用于偿还旧债。主要受益者将是国有企业、地方政府和一些大型上市公司，但其对中小企业的影响料将有限。回顾去年11月的降息，存款利率浮动上限从1.1倍提高至至1.2倍，多数银行选择上调存款利率至基准利率的1.2倍以吸引存款，而另一方面，向国有企业和上市公司下调贷款利率，而对没有谈判力量的中小企业提高贷款利率，以弥补息差收窄导致的利润下降。

人行周二在公开市场进行350亿元人民币逆回购操作，中标利率为3.75%，较减息前下调10个基点，当日合计净回笼750亿元(含1,100亿元逆回购到期)，符合人行春节前净投放、节后净回笼之惯例，逆回购中标利率在减息后相映下调也符合预期。3月市场资金面压力不减，未来人行再度放水仍可期待，短期而言，本周有2,200亿元逆回购以及600亿元国库现金定存到期，加上新一轮新股发行即将启动，预计将冻结2.7兆元资金；此外近期人民币汇率偏弱整理，可能加速资本外流，外汇占款减少影响货币投放规模。因此，3月份资金面压力较大，预期人行将持续维持投放资金以保持流动性水平。

在资金面持续承压，资金利率下行空间受限，加上通缩风险加大来看，未来货币政策宽松有望持续。从降低社会融资成本的角度考虑，后续仍有必要通过下调存款准备金率手段以增加货币投放，引导利率下行来稳增长及防通缩。