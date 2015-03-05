基金观点：中国宽松政策持续有利债市表现--元大宝来投信

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透台北3月5日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信发表最新评论表示，中国央行于2月28日宣布下调一年期存贷款基准利率各25个基点，分别为2.5%与5.35%，从3月1日起生效，也是继2014年11月后再度降息。而且中国央行也为银行决定存款利率提供更大的自由度，允许其存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。
此次降息基本上符合市场预期，而时间点选在3月初中国政协、人大两会登场前更是别具意涵，人行抢在两会之前宣布降息除了宣示稳经济的决心之外，更重要的是让市场将两会焦点回归到中长期的经济与社会政策上，降低对于货币政策调整的关注。人行本次降息与过去的以保增长式降息并不相同，对冲通胀下降导致的实际利率上升是降息的主要原因和目的，此外以最低的改革成本推进利率市场化是次要目标。
人行再度祭出“降息+扩大存款利率上浮空间”的政策组合，实际上可以收到“货币宽松+推进利率市场化”的一石二鸟之效。自去年11月第一次降息之后，贷款利率明显下降而贷款规模呈现扩张，因此，降息在目前仍然是有效降低企业融资成本的工具。同时，在上次降息后，银行贷款利率下行明显，而存款利率变化很小，存贷款利差的收窄将倒逼银行加快向理财的转型。此次采取对称方式下调存贷款基准利率，这显然是考虑到经济下行压力增大，银行信用风险累积背景下，降息需要考虑商业银行的承受能力。
降息一般可以降低融资成本，特别是减少现有债务的偿还压力，从2014年以来地方政府新增贷款中的50％都被用于偿还旧债。主要受益者将是国有企业、地方政府和一些大型上市公司，但其对中小企业的影响料将有限。回顾去年11月的降息，存款利率浮动上限从1.1倍提高至至1.2倍，多数银行选择上调存款利率至基准利率的1.2倍以吸引存款，而另一方面，向国有企业和上市公司下调贷款利率，而对没有谈判力量的中小企业提高贷款利率，以弥补息差收窄导致的利润下降。
人行周二在公开市场进行350亿元人民币逆回购操作，中标利率为3.75%，较减息前下调10个基点，当日合计净回笼750亿元(含1,100亿元逆回购到期)，符合人行春节前净投放、节后净回笼之惯例，逆回购中标利率在减息后相映下调也符合预期。3月市场资金面压力不减，未来人行再度放水仍可期待，短期而言，本周有2,200亿元逆回购以及600亿元国库现金定存到期，加上新一轮新股发行即将启动，预计将冻结2.7兆元资金；此外近期人民币汇率偏弱整理，可能加速资本外流，外汇占款减少影响货币投放规模。因此，3月份资金面压力较大，预期人行将持续维持投放资金以保持流动性水平。
在资金面持续承压，资金利率下行空间受限，加上通缩风险加大来看，未来货币政策宽松有望持续。从降低社会融资成本的角度考虑，后续仍有必要通过下调存款准备金率手段以增加货币投放，引导利率下行来稳增长及防通缩。
货币政策持续保持宽松将有利债券市场的表现，尤其是目前资金利率偏高，以及考虑到资金外流的趋势尚未平息，存准率仍有下调空间，宽松政策将持续推升债券市场价格。以目前国债殖利率曲线偏平坦之情况下，短端利率有望受稳定经济增长和抗通缩之政策引导而下降，因此在投资建议上，3~5年期的债券具备较好的投资价值。此外降息显示了中央政府稳住底线的意图，有助于提升风险偏好，对于信用资质良好、收益率具比较优势的国营企业或大型公司债券可加码持有，债券价格可望有正向表现。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。