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亚洲 | 2015年 3月 4日 星期三 16:07 BJT

全球金市：现货金中止连续两日跌势，审慎聚焦美国数据

一位在香港的交易商说：“短期内人气仍偏空，不过在周五的就业数
据之前，市场或处在窄幅区间内。”
    
    “黄金上市交易基金(ETF)持仓出现一定的减少，所以如果美国数据
好于预期的话，可能会增大市场的压力，”他说。
    
    据MKS Group，在美国非农就业数据公布前，金价可能介于1,200-1,2
20美元之间。
    
    SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓减少0.35%至760.80吨，为连
续第二日持仓下降。
    
    金市在密切追踪美国数据，以判断美联储加息的时点。今日稍晚美国
供应管理协会(ISM)将公布非制造业PMI，周五美国还将公布非农就业数据
。
    
    美联储目前的17位决策成员中，七位现已表示希望6月升息至少要作
为一个选项进行讨论，或是总体上争取提前升息，因预期薪资和通胀将上
升。 
    
    周三美元兑一篮子货币持坚于11年高位附近。
    
    --------------------------0747GMT-------------------
                      价格     变动   涨跌%   
                                                
    现货金          1204.74    1.43     0.12
    现货银            16.22   -0.01    -0.06
    现货铂金        1182.75    1.01     0.09
    现货钯金         822.45   -4.55    -0.55
    COMEX期金        1204.8     0.4     0.03
    COMEX期银         16.27  -0.026    -0.16
    汇率
    欧元/美元        1.1172
    美元/日圆         95.43

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
         
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化        

 (编译 蔡美珍/王洋; 审校 孙茉莉)

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