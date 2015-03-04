全球金市：现货金中止连续两日跌势，审慎聚焦美国数据

一位在香港的交易商说：“短期内人气仍偏空，不过在周五的就业数 据之前，市场或处在窄幅区间内。” “黄金上市交易基金(ETF)持仓出现一定的减少，所以如果美国数据 好于预期的话，可能会增大市场的压力，”他说。 据MKS Group，在美国非农就业数据公布前，金价可能介于1,200-1,2 20美元之间。 SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓减少0.35%至760.80吨，为连 续第二日持仓下降。 金市在密切追踪美国数据，以判断美联储加息的时点。今日稍晚美国 供应管理协会(ISM)将公布非制造业PMI，周五美国还将公布非农就业数据 。 美联储目前的17位决策成员中，七位现已表示希望6月升息至少要作 为一个选项进行讨论，或是总体上争取提前升息，因预期薪资和通胀将上 升。 周三美元兑一篮子货币持坚于11年高位附近。 --------------------------0747GMT------------------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1204.74 1.43 0.12 现货银 16.22 -0.01 -0.06 现货铂金 1182.75 1.01 0.09 现货钯金 822.45 -4.55 -0.55 COMEX期金 1204.8 0.4 0.03 COMEX期银 16.27 -0.026 -0.16 汇率 欧元/美元 1.1172 美元/日圆 95.43 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/王洋; 审校 孙茉莉)