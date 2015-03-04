全球金市：现货金中止连续两日跌势，审慎聚焦美国数据

一位在香港的交易商说：“短期内人气仍偏空，不过在周五的就业数
据之前，市场或处在窄幅区间内。”
“黄金上市交易基金(ETF)持仓出现一定的减少，所以如果美国数据
好于预期的话，可能会增大市场的压力，”他说。
据MKS Group，在美国非农就业数据公布前，金价可能介于1,200-1,2
20美元之间。
SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓减少0.35%至760.80吨，为连
续第二日持仓下降。
金市在密切追踪美国数据，以判断美联储加息的时点。今日稍晚美国
供应管理协会(ISM)将公布非制造业PMI，周五美国还将公布非农就业数据
。
美联储目前的17位决策成员中，七位现已表示希望6月升息至少要作
为一个选项进行讨论，或是总体上争取提前升息，因预期薪资和通胀将上
升。
周三美元兑一篮子货币持坚于11年高位附近。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1204.74 1.43 0.12
现货银 16.22 -0.01 -0.06
现货铂金 1182.75 1.01 0.09
现货钯金 822.45 -4.55 -0.55
COMEX期金 1204.8 0.4 0.03
COMEX期银 16.27 -0.026 -0.16
汇率
欧元/美元 1.1172
美元/日圆 95.43
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 蔡美珍/王洋; 审校 孙茉莉)