香港经济：大部分市民认为应收紧自由行及取消深圳户籍居民一签多行--调查

路透香港3月4日 - 香港中文大学香港亚太研究所周三公布的一项民意调查显示，约三分之二市民认为应收紧自由行政策，约七成市民赞成取消深圳户籍居民的＂一签多行＂。至于对近日连串反自由行旅客行动，约五成半受访市民表示不认同。

调查指出，有六成受访市民感到旅客数量已超出香港所能承受的范围，较去年3月的调查增加9.7个百分点；不同意的只有12.1%，较去年调查下降5.1个百分点；表示＂一半半＂的占21.3%。

对于应否收紧自由行政策的问题，66.7%受访者认为应予以收紧，比例较去年调查上升9.5个百分点；主张维持不变的有25.1%，较去年下降9.8个百分点；只有3.4%认为应进一步扩大，比例较去年下跌0.9个百分点。

当进一步追问那些赞成收紧自由行政策的受访者，若收紧政策对本地零售、旅游及相关行业造成负面影响，是否仍然赞成收紧时，有接近九成人坚持主张，显示赞成收紧者态度普遍颇为坚决。

调查并显示，约七成的受访者认为应取消深圳的＂一签多行＂，比例较去年3月的调查上升6.8个百分点，不同意取消的只有7.1%。

近期＂水货客＂从与边境接近的新界北区，蔓延至其他地区，影响当地居民日常生活，社会对收紧一签多行的要求声音又再增加。上周日两个团体在新界元朗发起的反水货客游行，更酿成大规模冲突，警方在事件中拘捕了38名人士。

调查指出，约五成半的受访者表示不同意反自由行的做法，同意的只有16.3%，反映社会上只有一成半左右市民认同反自由行旅客的行动。

特首梁振英周二在北京表示，会继续努力就限制内地自由行/一签多行旅客来港数目，与中央和地方探讨。但他亦同时表示，＂在任何一个地方，已经有的权利，市民已经可以享有的权利，你要去收紧政策来限制这个权利的话，在任何地方都不容易。＂

中大亚太研究所称，在去年3月的调查中，相对较多受访者认为自由行对香港带来的好处多于坏处，约占46%。然而，在今次调查中，认为好处较多与坏处较多的受访者已相距不大（好处多些占32.8%；坏处多些占36.3%）

调查结果亦发现，逾六成受访者声称，自由行已对日常生活造成不便。另外，近五成半受访者同意在落马洲发展＂边境购物城＂的建议。

去年全年访港旅客合共6,084万人次，按年增长12%，其中内地旅客占近七成八，为4,725万人，当中有近六成，即2,817万为即日来回的不过夜旅客。