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市场报道 | 2015年 3月 4日 星期三 16:32 BJT

标题新闻：西班牙2月Markit服务业PMI略跌至56.2，招聘增速创逾七年最快

注：PMI为采购经理人指数缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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