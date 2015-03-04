更新版 1-中国汇市：人民币收升结束三连跌，因监管层维稳及境内外汇差收窄

* 人民币随中间价结束三连跌小升

* 监管层维稳缓和做空情绪

* 在离岸价差收窄亦削减套利盘境内购汇 (更新收盘报价和评论)

路透北京3月4日 - 中国人民币兑美元即期 周三从逾28个月低位反弹，随中间价小幅收升结束三连跌。交易员称，今日市况出现新变化，结汇盘开始追赶旺盛的美元买盘，因监管层维稳与在离岸价差收窄均削减空头力量，而在周三做空美元持有人民币还可享有较高本币利息优势。

多位交易员提到，央行近期持续干预汇市以避免人民币跌停，尽管贬值预期仍较浓厚，但两会期间料将以稳为主。

“流动性很差，如果不是有央行出来的话，价格早就飞得很快。”一股份行交易员称。

交易员并指出，今日结汇盘有所趋强，因监管层维稳言论削减空头力量，且根据即期交割日起息期的规定算上横跨周末的时间，周三做空美元持有本币可获得三天的利息收益；此外，今日在离岸汇差一度收窄至不足70个点子，亦令套利盘境内购汇力量有所消退。

“今天情况有点变化，早上大家sell（卖美元）的很凶，可能昨天易纲的谈话让大家发现人民币不会过快贬值。”另一股份行交易员称。

中国国家外汇管理局局长易纲在两会（全国人大和政协会议）期间表示，长期看人民币汇率将保持稳定，且和一篮子货币相比，人民币表现强势。他并称，人民币双向波动将来会是常态，可以升也可以贬。

全球汇市，美元指数周三持稳在接近11年高位的水准，投资人观望美国经济数据及周四欧洲央行政策会议，以从中找寻政策走向的新指引。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2709 6.2743 0.05% 中间价 6.1525 6.1543 0.03% 成交额 184亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 1.96% (上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 26 6.2702 6.2728 2015年来即期升贬值幅度 -1.07% 1年期美元/人民币掉期升水 2020

离岸人民币市场,北京时间17:07 今日 上日 1年期NDF 6.4115/6.4165 6.415 CNH即期 6.2805/6.2834 6.2835