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市场报道 | 2015年 3月 4日 星期三 16:37 BJT

欧洲热股：意大利西雅那银行股价走势震荡，董事会即将讨论增资案

路透米兰3月4日 - 意大利西雅那银行(Banca MPS)股价周三走势震荡，稍后该行将举行董事会会议，预计将讨论一项现金增资30亿欧元(33.5亿美元)计画。

“股价走势反映了今天董事会会议将讨论的增资问题。我们预计将有较大波动。”一位驻米兰的交易员称。

0810GMT，该公司股价上升2%至0.5615欧元，逆转稍早跌势，周二时曾大跌近10%。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)

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