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货币新闻 | 2015年 3月 4日 星期三 16:59 BJT

欧洲汇市：欧元跌至六周低点，美元指数升至11年半高位

路透伦敦3月4日 - 欧元 周三跌穿1.1150美元的支撑，触及六周低位，日内下跌0.3%，因欧洲央行临近启动直接的量化宽松措施，令欧元承压。

欧洲交易时段稍早，欧元下跌扶助美元指数升至95.662，为2003年9月以来高位。

“欧元跌穿1.1150障碍位，触发止损盘。这似乎是资金流动驱动的走势，不过流动性不太大，”伦敦一家国际性银行的交易员表示。(完)

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