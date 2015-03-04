欧洲汇市：欧元跌至六周低点，美元指数升至11年半高位

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透伦敦3月4日 - 欧元 周三跌穿1.1150美元的支撑，触及六周低位，日内下跌0.3%，因欧洲央行临近启动直接的量化宽松措施，令欧元承压。
欧洲交易时段稍早，欧元下跌扶助美元指数升至95.662，为2003年9月以来高位。
“欧元跌穿1.1150障碍位，触发止损盘。这似乎是资金流动驱动的走势，不过流动性不太大，”伦敦一家国际性银行的交易员表示。(完)
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路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放