台湾央行：放宽银行的行动网银外汇业务申办程序及条件

路透台北3月4日 - 台湾央行周三表示，开放已可办理50万台币以上的网路银行外汇业务的指定银行，可以函报备查行动网路银行提供相同服务。这将令银行申办扩充行动网路银行服务更加快速和便捷。

台湾央行官员表示，原本并未开放50万台币以上行动网银外汇业务，本次放宽了已取得50万台币以上网银外汇业务的银行可承做行动网银外汇业务，只要函报备查即可。

〞现在来函报备，我们有检核表勾一勾就好，申请作业上简化很多。〞央行官员说。

央行并称，若是结汇金额未达50万台币的电子化外汇业务含首次办理、于原通路扩增办理业务项目及增加其他电子化通路，由申请许可简化为于开办前函报央行备查即可，也无须检附作业说明。

〞银行需要事前申请的只剩下50万台币以上的网路银行服务而已了。〞此官员说。