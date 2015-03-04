台湾央行：放宽银行的行动网银外汇业务申办程序及条件

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透台北3月4日 - 台湾央行周三表示，开放已可办理50万台币以上的网路银行外汇业务的指定银行，可以函报备查行动网路银行提供相同服务。这将令银行申办扩充行动网路银行服务更加快速和便捷。
台湾央行官员表示，原本并未开放50万台币以上行动网银外汇业务，本次放宽了已取得50万台币以上网银外汇业务的银行可承做行动网银外汇业务，只要函报备查即可。
〞现在来函报备，我们有检核表勾一勾就好，申请作业上简化很多。〞央行官员说。
央行并称，若是结汇金额未达50万台币的电子化外汇业务含首次办理、于原通路扩增办理业务项目及增加其他电子化通路，由申请许可简化为于开办前函报央行备查即可，也无须检附作业说明。
〞银行需要事前申请的只剩下50万台币以上的网路银行服务而已了。〞此官员说。
央行表示，本次放宽措施可大幅降低银行申办时间及成本，协助业者掌握商机。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放