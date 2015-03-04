版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 4日 星期三 16:45 BJT

全球贵金属：3月3日SPDR黄金持仓减少0.35%，iShares白银持仓减少0.04%

路透3月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一减少0.35
%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量减少0.04%。
    
     以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期      变动         增减
    SPDR        24,460,450.6  3月3日   24,546,843.5   3月2日    -86,392.9     -0.35%
    iShares    325,992,632.1  3月3日  326,117,526.9   3月2日   -124,894.8     -0.04%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)
  
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 李爽  审校 孙茉莉)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐