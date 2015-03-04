全球贵金属：3月3日SPDR黄金持仓减少0.35%，iShares白银持仓减少0.04%

路透3月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一减少0.35 %，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量减少0.04%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 24,460,450.6 3月3日 24,546,843.5 3月2日 -86,392.9 -0.35% iShares 325,992,632.1 3月3日 326,117,526.9 3月2日 -124,894.8 -0.04% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽 审校 孙茉莉)