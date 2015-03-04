台湾汇市：台币收高但不脱盘整，观望ECB会议后外资动向

* 台币第二日微收升，未脱区间整理格局

* 外资买超推不动台股，留意是否继续汇入

* 实质交易区间估31.350-31.450

路透台北3月4日 - 台币兑美元 周三第二日收升，实质交易价位则在上日区间强方整理。汇银人士表示，外资略偏汇入，但油款等进口买盘也及时承接美元，台币未脱上日区间，量缩观望周四欧洲央行(ECB)会议的影响。

交易员指出，外资今日虽在台股现货买超63.31亿台币，但仅推升大盘加权股价指数 0.17%，显示本土资金有逢高出货的可能。且由于金管会主委曾铭宗对投资人喊话，要留意外资随时会转向，因此除非欧洲央行扩大宽松，否则要期待新一波外资汇入带动台币强升的机率应该不高。

〞外资年后进来的量有变少，只是下方(美元)没什么人买，才有台币偏强的感觉。〞一位外商银行交易员说。

不过本地银行交易员认为，台币兑美元在31.300-31.600区间已整理一段时日，除非外资后续又有较大的汇入，否则台币难以越过31.300关卡。

〞没人会在这边卖(美元)啦，已经被骗很多次了。〞他说。

外商银行交易员称，台币兑美元自年初32.0价位反弹，累计已升值约2%，有适时修正的必要。因此短线越过31.300继续升值的可能性不高。

本地经济日报报导，金管会主委曾铭宗再度提醒投资人，要注意未来一旦外资撤离，对台股可能带来的冲击，这是当前股市一大不确定性因素。

金管会周三公布，外资及陆资于2015年2月净汇入约26.41亿美元，连续两个月净汇入，外资至今总累计净汇入金额达1,980.14亿美元，续创历史新高。

交易员预估，明日台币的交易区间料在31.350-31.450间。今日台币主要交易区间在31.335-31.480，上日交易区间在31.350-31.510。

海外无本金交割远期外汇市场中，一个月期美元/台币换汇点维持价平。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.415/31.440，上日收在31.347。

台湾股市周三收盘小升。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超63.31亿台币，连续16个交易日买超共计1,077.65亿台币。

印度卢比周三触及一个月高点，因印度央行再度意外降息。其他亚洲新兴货币大多持稳，观望美国经济数据以及本周稍后的欧洲央行政策会议。韩国韩元兑美元 周三收盘变动不大，韩元兑美元 国内收报1,097.7韩元，较上日国内收盘报1,096.4小跌0.1%。

本周全球重要经济事件与数据包括：

3/4(三)：美联储主席叶伦在公民预算委员会(CBC)颁奖晚宴上致辞、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表演说、美联储发布经济状况褐皮书、美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治发表演说、英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议、汇丰中国服务业PMI。

3/5(四)：欧洲央行管理委员会会议后宣布利率决议、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说、中国全国人大三次会议召开、台湾央行公布2月底外汇存底、德国工业订单。

3/6(五)：美国公布2月非农就业数据。

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