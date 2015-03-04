欧股业绩：渣打2014年获利大降25%，计划未来三年节省18亿成本

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透伦敦3月4日 - 渣打银行 周三宣布，计划在未来三年里削减18亿美元成本，作为重整策略的一部分。专注于亚洲业务经营的渣打在去年获利下降25%，因坏账导致亏损大幅上升。
渣打称，2014年基础税前获利为52亿美元，低于2013年的70亿美元。贷款损失提列从16亿美元猛增到21亿美元。
银行称，计划在2015-2017年间将开支节省18亿美元，包括退出一些业务，但多数成本削减将来自于提高效率。渣打称今年整体成本有望节省6亿美元，高于此前的4亿美元目标。
过去两年渣打累积了一些问题，银行上周宣布首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)在掌舵渣打八年后将于今年6月离职，由前摩根大通 投行部负责人Bill Winters接任CEO职务。渣打管理层的大换血还包括董事长明年离职。（完）
(编译 高琦 审校 李爽)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放