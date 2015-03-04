欧股业绩：渣打2014年获利大降25%，计划未来三年节省18亿成本

路透伦敦3月4日 - 渣打银行 周三宣布，计划在未来三年里削减18亿美元成本，作为重整策略的一部分。专注于亚洲业务经营的渣打在去年获利下降25%，因坏账导致亏损大幅上升。

渣打称，2014年基础税前获利为52亿美元，低于2013年的70亿美元。贷款损失提列从16亿美元猛增到21亿美元。

银行称，计划在2015-2017年间将开支节省18亿美元，包括退出一些业务，但多数成本削减将来自于提高效率。渣打称今年整体成本有望节省6亿美元，高于此前的4亿美元目标。

过去两年渣打累积了一些问题，银行上周宣布首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)在掌舵渣打八年后将于今年6月离职，由前摩根大通 投行部负责人Bill Winters接任CEO职务。渣打管理层的大换血还包括董事长明年离职。（完）