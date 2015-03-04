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货币新闻 | 2015年 3月 4日 星期三 17:21 BJT

香港房地产：新地以34.8亿港元投得政府白石角住宅土地，高于市场预期

路透香港3月4日 - 香港地政总署周三公布，新界大埔白石角一幅住宅土地由香港主要地产商--新鸿基地产 以34.8亿港元中标，中标价高于市场预期。

该幅土地位于白石角科进路和博研路交界，地盘面积为约25万平方尺，可建总楼面面积约90.05万平方尺。以中标价计，相当于每平方尺楼面地价3,864港元。

三家测量师行--美联、中原及韦坚信此前对该土地的估值分别为27.02亿、28.8亿及30亿港元。测量师指出，这幅土地较近马路，质素较早前区内发售的土地略逊，而且毗邻仍有三幅土地供应，故预期发展商入标价不会太进取，造价或会较之前成交的土地略低。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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