CNH市场动态：短期利率居高难下，流动性紧张料持续到两会后

路透香港3月4日 - 香港离岸人民币短期利率周三仍维持高位，流动性依旧紧张，加息抢吸人民币定存的香港银行不断增多。业内人士预计，香港人民币存款高息现状会继续维持下去，至少直到两会完结。

本地时间下午16:01时，离岸人民币隔夜拆借利率 升至4.80900%，这是继 中国农历春节前的2月6日8.6%以来的次高点，自2月以来离岸人民币资金供应持续紧张，不断有银行加入加息抢息人民币定存的队伍中来。

上周六中国央行降息，境内市场主要回购利率已缓步下行，流动性出现了一定改善。上海银行间Shibor隔夜 为3.4460，然香港及台湾离岸人民币利率与在岸已成倒挂，因人民币供应紧张，市场人士认为，沪港通及A股走势看好，大量人民币资金北上，导致离岸人民币资金池缩水。

周三，信银国际将一年期人民币存款年息率从3.95上调至4.1%，交银国际亦把同期特惠息率上调至3.96%，此前永隆、澳新、花旗、汇丰等众多银行亦推出年息逾3%的各式人民币定存计划。

中国银行 台北分行亦于日前反向上调一周至六个月的台湾本地银行转存款利率 0.03至0.1个百分点，调整后一个月期转存利率为4.13%，上日则为4.10%。

“人民币已经持续跌势4个月，兑换量在放缓，而商业银行人民币业务较活跃，银行需要逆市加息抢存，估计流动性紧张会持续到两会后。”一位中资银行香港资金交易部人士称。

永隆银行存款部主管龚志明对媒体表示，人民币有贬值趋势，个人投资者已较少持有人民币，即使是企业客都会“拖到最后一分钟才换钱”，而包括沪港通等投资工具，银行有较多回流渠道，料香港人民币存款高息现象会至少持续至两会结束。

香港金管局此前公布，1月香港人民币9,814亿元，按月下跌2.2%。

本地时间下午17:12时，离岸人民币 报6.2833，较年初已下跌1%。(完)

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