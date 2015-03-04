路透调查：台湾2月出口料较上年同期下降1.03%，2月CPI则料升0.3%

* 2月出口料下滑1.03% (1月为成长3.4%) * 2月进口料下滑5.93% (1月为下滑4.8%) * 2月贸易顺差预估中值为27亿美元(1月为顺差48亿美元) * 2月CPI料较上年同期升0.3% (1月为下降0.94%) * 2月贸易数据于3月9日0800GMT公布 * 2月CPI数据于3月9日0030GMT出炉 路透台北3月4日 - 路透调查10位分析师的预估中值显示，台湾2月出 口料较上年同期减少1.03%。 台湾是亚洲主要出口地之一，尤其是科技产品，其出口趋势是判断全 球高科技电子产品需求的关键指标。 每年1、2月的贸易数据都因农历春节假期落点的不同，而易有扭曲倾 向。今年农历新年在2月，但去年则是从1月底就开始。 路透调查还显示，2月消费者物价指数(CPI)料较上年同期小幅上升0. 3%。(完) (编译 张若琪 审校 白云)