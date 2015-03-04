路透调查：台湾2月出口料较上年同期下降1.03%，2月CPI则料升0.3%

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
* 2月出口料下滑1.03% (1月为成长3.4%) * 2月进口料下滑5.93% (1月为下滑4.8%) * 2月贸易顺差预估中值为27亿美元(1月为顺差48亿美元) * 2月CPI料较上年同期升0.3% (1月为下降0.94%) * 2月贸易数据于3月9日0800GMT公布 * 2月CPI数据于3月9日0030GMT出炉 路透台北3月4日 - 路透调查10位分析师的预估中值显示，台湾2月出 口料较上年同期减少1.03%。 台湾是亚洲主要出口地之一，尤其是科技产品，其出口趋势是判断全 球高科技电子产品需求的关键指标。 每年1、2月的贸易数据都因农历春节假期落点的不同，而易有扭曲倾 向。今年农历新年在2月，但去年则是从1月底就开始。 路透调查还显示，2月消费者物价指数(CPI)料较上年同期小幅上升0. 3%。(完) (编译 张若琪 审校 白云)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放