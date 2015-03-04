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亚洲 | 2015年 3月 4日 星期三 17:28 BJT

欧洲个股：渣打首席行政总裁称，未有发行新股计画

路透伦敦3月4日 - 渣打集团 即将卸任的首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)表示，该公司没有发行新股的计画，降低成本及缩减放贷将会在今年改善公司资本实力。

冼伯德在记者电话会议时被问及是否可能发行新股时称，“我们没有增资计画。”

渣打上周表示，担任首席行政总裁已有八年之久的冼伯德将于6月离任，将由摩根大通 前投行主管Bill Winters接手。(完) (编译 张明钧; 审校 李爽)

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