更新版 1-《中国债市每日综述》现券收益率及IRS小涨，资金价格高企仍抑制买盘

* 现券收益率及IRS稳中小涨

* 流动性较上日略显松动，但资金价格仍高企

* 早间一级10年期续发国债需求一般，机构博边际热情高

* 现券市场短期暂继续观望政策及资金进一步动向 (新增货币市场收盘报价)

路透上海3月4日 - 中国银行间市场周三现券收益率及IRS(利率互换)稳中小涨。交易员表示，今日资金面虽呈现好转迹象，但回购利率仍旧居高不下，且一级10年期续发国债需求中规中矩，现券二级走势仍旧略显疲态。

他们并指出，目前资金价格尚未明显回落，而新一批新股将接踵而至，资金面料难大幅宽松，而目前适逢中国两会期间，机构多继续观望政策及资金进一步动向。

“现券(收益率)下午稍微上来了点，上午国债招完就有苗头了。”上海一银行交易员表示，资金面是松一些了，但是也没到非常宽松的状态，回购利率还是比较高，而且下周还有IPO。

财政部周三招标续发行的10年期固息国债，中标收益率基本接近预期。交易员表示，该期债为标准期限品种虽不乏机构稳定需求，但在近期现券二级市场走势偏弱背景下，投标倍数显示今日新债结果一般，惟交易户博边际心态不减。

对于资金利率走势，华南一机构研究员表示，目前的资金水平应该不是央行的合意水平，而且央行既然再度降息，接下来应该会有数量化的宽松跟进，资金利率死扛着的概率应该比较小。

“还是要对央妈有点信心。”她称，节后现券走势比较沉闷，但机构预期似乎也不是很悲观，只是从国债期货那边大资金“杀来杀去”，感觉市场还是没有太多方向，两会后应该会比较清楚一些。

备受关注的两会本周在北京正式拉开大幕。中国人民政治协商会议第十二届全国委员会第三次会议于已于昨日开幕，全国人大会议亦将在周四（3月5日）开幕。

国债期货主力合约TF1506 今日收报98.750元，较上日结算价跌0.076元，或0.08%。

剩余期限近10年的国开行固息债150205最新报价收益率 在3.75%，上日尾盘为3.74%。剩余期限2.9年的国开行固息债150201最新双边报价收益率 在3.67%/3.66%，上日尾盘为3.67%/3.6550%。

**供给改善资金紧势稍缓**

银行间市场周三主要回购利率多稳中略下行，除隔夜资金依旧紧俏，其他期限较上日转宽。供给方面，国开行支持力度较前期进一步恢复，部分小机构流动性也出现一定改善。

不过交易员指出，大批IPO即将登场，令资金需求持续旺盛。节后公开市场逆回购操作相当有限，因此还需要关注SLO、SLF等其他资金补充渠道情况。

“今天吧，想借隔夜很难借到，其他期限倒是比昨天松了些；机构融出挺多的，小机构出的会比较多。”北京一券商交易员称。

中国证监会周一稍晚下发24家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，其中包括东方证券等的19家公司周二分别在沪深证交所刊登招股意向书，启动发行程序，这些公司的网上网下申购日均集中在下周二至下周四，此亦为今年第三批新股IPO。

北京一银行交易员表示，上日午后有央行通过SLF等定向放水的消息传出，虽然消息无法证实，但当时市场资金紧势确实有所缓解。

“(今天)上午虽然供给也不是太充裕，但银行基本都平了头寸。”他指出。

央行公开市场本周二进行了350亿元人民币七天期逆回购操作，利率下降10个基点(bp)至3.75%。本周现有资金回笼因素包括逆回购到期2,200亿元，和600亿元国库现金定期存款到期。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为9,454.55亿元，较上一交易日的8,587.67亿元增加；其中，隔夜品种成交6,239.29亿元，上一交易日为6,009.04亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4318 3.4522 -2.04 6,239.29

七天 4.6905 4.7263 -3.58 1607.78

14天 4.8775 4.8724 +0.51 1127.30

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.8800 0.8850 -0.50 34.74

七天 3.0000 2.5100 +49.00 4.21

14天 5.1050 4.6050 +50.00 1.55

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5100 3.5600 -5.00 --

七天 4.7300 4.7300 +0.00 --

14天 5.0200 5.1500 -13.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.4460 3.4500 -0.40 --

七天 4.7170 4.7470 -3.00 --

三个月 4.8959 4.8979 -0.20 --