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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 17:05 BJT

台湾债市：104/05期借券成交0.50亿台币，加权平均利率0.5800%

路透台北3月23日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    
    期别   成交值  最高利率  最低利率  加权平均利率  可交易余额  上日余额
  104/05     0.50    0.5800    0.5800        0.5800       199.5         -
    
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
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