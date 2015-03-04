美国个股：阿里巴巴以24亿元入股光线传媒

路透上海3月4日 - 电视节目制作商北京光线传媒 周三在一份监管文件中表示，电商巨头阿里巴巴集团 已向其投资24亿元人民币。

在此之前，阿里巴巴去年向娱乐业投资了逾31亿美元，大举进军电影和娱乐内容领域。

光线传媒在给深交所的文件中称，在其非公开出售的28亿元股份中，上海光线投资控股有限公司认购了4亿元，杭州阿里创业投资有限公司认购24亿元。

光线传媒称，本次非公开发行在3月2日进行询价簿记，配售价格确定为每股24.22元。

阿里巴巴的一位发言人回应媒体询问称，一切以监管文件为准，并拒绝透露进一步的细节。

路透未能联系到上海光线投资控股就此置评。(完)