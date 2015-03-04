路透伦敦3月4日 - 以下为IronFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周二下跌至接近1.1170。我仍认为短线展望维持偏空，不久的将来可能会见到卖方挑战1月26日低点1.1100。但相对强弱指标(RSI)及汇价走势仍存在偏多背离，而MACD已经触底反弹，并向上穿越trigger线(虚线)。基于这些动能信号，我认为在空头势力再度抬头之前，可能有另一次反弹蓄势待发。在更大范围的趋势上，我认为欧元/美元仍处于下行趋势。欧元/美元的高点及低点都在下移，低于50及200日均线。若日后跌穿1.1100，可能挑战下道支撑1.1025。

美元/加元：加拿大公布第四季GDP强于预期后，在1.2535加元关卡附近遭遇阻力挫跌。但在1.2430获得支撑，并反弹收复了一大部分失地。今天加拿大央行召开利率会议。稍早加拿大央行总裁波洛兹表示，上次会议决定降息，让央行有了一些时间评估经济情势后，对于今天再度降息的预期已经降温。但若央行声明偏于温和，可能带动美元/加元升破1.2535，触及2月初以来压抑走势的三角型态上缘。日线图上，汇率目前高于50及200日均线，使整体向上路径维持不坠。我认为，若升破三角型态上缘，将是暗示此一趋势持续。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1125 1.1174 -0.44 -8.04 1.2097

美元/日圆 119.61 119.72 -0.09 -0.06 119.68

欧元/日圆 133.06 133.72 -0.49 -8.09 144.77

美元/瑞郎 0.9626 0.9607 +0.20 -3.17 0.9941

英镑/美元 1.5357 1.5359 -0.01 -1.39 1.5573

美元/加元 1.2517 1.2494 +0.18 +7.74 1.1618

澳元/美元 0.7824 0.7812 +0.15 -4.21 0.8168

新西兰元/美元 0.7563 0.7548 +0.20 -3.00 0.7797

欧元/瑞郎 1.0710 1.0738 -0.26 -10.94 1.2026

欧元/英镑 0.7240 0.7273 -0.45 -6.64 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2259 9.2498 -0.26 -2.57 9.4688

美元/挪威克朗 7.7355 7.7110 +0.32 +3.53 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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