中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透伦敦3月4日 - 以下为IronFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：周二下跌至接近1.1170。我仍认为短线展望维持偏空，不久的将来可能会见到卖方挑战1月26日低点1.1100。但相对强弱指标(RSI)及汇价走势仍存在偏多背离，而MACD已经触底反弹，并向上穿越trigger线(虚线)。基于这些动能信号，我认为在空头势力再度抬头之前，可能有另一次反弹蓄势待发。在更大范围的趋势上，我认为欧元/美元仍处于下行趋势。欧元/美元的高点及低点都在下移，低于50及200日均线。若日后跌穿1.1100，可能挑战下道支撑1.1025。
美元/加元：加拿大公布第四季GDP强于预期后，在1.2535加元关卡附近遭遇阻力挫跌。但在1.2430获得支撑，并反弹收复了一大部分失地。今天加拿大央行召开利率会议。稍早加拿大央行总裁波洛兹表示，上次会议决定降息，让央行有了一些时间评估经济情势后，对于今天再度降息的预期已经降温。但若央行声明偏于温和，可能带动美元/加元升破1.2535，触及2月初以来压抑走势的三角型态上缘。日线图上，汇率目前高于50及200日均线，使整体向上路径维持不坠。我认为，若升破三角型态上缘，将是暗示此一趋势持续。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1125 1.1174 -0.44 -8.04 1.2097
美元/日圆 119.61 119.72 -0.09 -0.06 119.68
欧元/日圆 133.06 133.72 -0.49 -8.09 144.77
美元/瑞郎 0.9626 0.9607 +0.20 -3.17 0.9941
英镑/美元 1.5357 1.5359 -0.01 -1.39 1.5573
美元/加元 1.2517 1.2494 +0.18 +7.74 1.1618
澳元/美元 0.7824 0.7812 +0.15 -4.21 0.8168
新西兰元/美元 0.7563 0.7548 +0.20 -3.00 0.7797
欧元/瑞郎 1.0710 1.0738 -0.26 -10.94 1.2026
欧元/英镑 0.7240 0.7273 -0.45 -6.64 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2259 9.2498 -0.26 -2.57 9.4688
美元/挪威克朗 7.7355 7.7110 +0.32 +3.53 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 李爽)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放