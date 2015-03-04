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货币新闻 | 2015年 3月 4日 星期三 17:58 BJT

欧洲汇市：英镑下跌，之前数据显示英国服务业成长放缓

英镑兑美元 跌至日低1.5337，数据公布前报约1.5357。

英镑兑走势艰困的欧元 缩减涨幅，报0.7252，数据出炉前报0.7245.欧元稍早曾下挫逼近逾七年最低0.7238，因交易商备战欧洲央行本月将启动的资产购买计划。

6月英国公债期货 涨至日高117.82，但随后回落，0947GMT时较数据公布前的117.78变动不大。(完)

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