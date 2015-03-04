亚洲橡胶：TOCOM期胶震荡收高，尾随沪胶盘初涨势

“TOCOM市场整天跟着沪胶走。沪胶翻转后，一波空头回补在尾盘时拉抬TOCOM期胶，”Yutaka Shoji分析师Jiong Gu称。

“但涨势可能持续不久，因沪胶在TOCOM收盘后再度下滑，”他称。

上海期交所5月期胶 收跌310元人民币，至每吨13,400元。成交最活跃的9月期胶 收低50元人民币，至12,935元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月合约4月期胶 报每公斤142.8美分，上涨0.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉/张若琪)