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亚洲 | 2015年 3月 4日 星期三 18:18 BJT

表格：沪港通活跃股一览--3月4日

路透香港3月4日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                       沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                
 每日买入及卖出金             37.79                        9.59
 额                                             
 买入成交金额                 20.42                        6.57
 卖出成交金额                 17.37                        3.02
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   新华保险      392,268,882     12,927,080     405,195,962
 2                   中国平安      117,721,170    200,584,419     318,305,589
 3                   航天动力      290,361,898        198,292     290,560,190
 4                   中航电子          624,599    275,913,857     276,538,456
 5                   中信证券       90,184,237     83,039,006     173,223,243
 6                   中国国旅       76,832,141      7,182,304      84,014,445
 7                   上汽集团       35,326,908     46,747,224      82,074,132
 8                   兴业银行        7,689,333     70,691,097      78,380,430
 9                   浦发银行       12,765,283     52,978,715      65,743,998
 10                  民生银行        3,453,592     59,656,045      63,109,637
      
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码     股票名称       买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 汉能薄膜发      238,863,700     63,609,880     302,473,580
                   电                                          
 2                 上海石油化       17,817,200     38,635,360      56,452,560
                   工                                          
 3                 马鞍山钢铁       40,598,680        563,720      41,162,400
 4                 保利协鑫能       19,060,970      6,423,230      25,484,200
                   源                                          
 5                 紫金矿业         20,948,020        848,840      21,796,860
 6                 新华保险         16,665,930        964,025      17,629,955
 7                 海通证券         11,564,664      3,623,928      15,188,592
 8                 腾讯控股          8,644,620      6,405,190      15,049,810
 9                 恒大地产          9,275,500      3,051,280      12,326,780
 10                中海油田服        8,318,960      3,692,800      12,011,760
                   务                                          
 
    （完）
    
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 (记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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