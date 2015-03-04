表格：沪港通活跃股一览--3月4日

路透香港3月4日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金 37.79 9.59 额 买入成交金额 20.42 6.57 卖出成交金额 17.37 3.02 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 新华保险 392,268,882 12,927,080 405,195,962 2 中国平安 117,721,170 200,584,419 318,305,589 3 航天动力 290,361,898 198,292 290,560,190 4 中航电子 624,599 275,913,857 276,538,456 5 中信证券 90,184,237 83,039,006 173,223,243 6 中国国旅 76,832,141 7,182,304 84,014,445 7 上汽集团 35,326,908 46,747,224 82,074,132 8 兴业银行 7,689,333 70,691,097 78,380,430 9 浦发银行 12,765,283 52,978,715 65,743,998 10 民生银行 3,453,592 59,656,045 63,109,637 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 汉能薄膜发 238,863,700 63,609,880 302,473,580 电 2 上海石油化 17,817,200 38,635,360 56,452,560 工 3 马鞍山钢铁 40,598,680 563,720 41,162,400 4 保利协鑫能 19,060,970 6,423,230 25,484,200 源 5 紫金矿业 20,948,020 848,840 21,796,860 6 新华保险 16,665,930 964,025 17,629,955 7 海通证券 11,564,664 3,623,928 15,188,592 8 腾讯控股 8,644,620 6,405,190 15,049,810 9 恒大地产 9,275,500 3,051,280 12,326,780 10 中海油田服 8,318,960 3,692,800 12,011,760 务 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)