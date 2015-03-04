东南亚股市：涨跌不一，菲律宾股市接近纪录高位

投资公司First Grade Financ执行董事Astro del Castillo表示，一些投资人预期通胀 率将放缓。菲律宾周四将公布2月通胀率。 “年底之前利率将维持不变，这对地产股有利，”del Castillo称。 越南股市 收在11月17日以来高位，因蓝筹股获得强劲的国内外资金涌入。 印尼股市 下跌0.5%，周二曾及盘中新高5,499.77。 新加坡股市 跌0.2%，马来西亚股市涨0.2%。泰国股市周三因国定假日休市。 涨跌 当日 今年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 419.77 -0.66 -0.16 +2.19 410.77 新加坡 3415.53 -6.58 -0.19 +1.50 3365.15 马来西亚 1825.54 4.29 +0.24 +3.65 1761.25 印尼 5448.06 -26.56 -0.49 +4.23 5226.95 菲律宾 7847.83 71.32 +0.92 +8.54 7230.57 越南 600.39 3.67 +0.62 +10.04 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 李爽/蔡美珍；审校 孙茉莉/白云)