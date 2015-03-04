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亚洲 | 2015年 3月 4日 星期三 18:11 BJT

东南亚股市：涨跌不一，菲律宾股市接近纪录高位

投资公司First Grade Financ执行董事Astro del Castillo表示，一些投资人预期通胀
率将放缓。菲律宾周四将公布2月通胀率。
    
    “年底之前利率将维持不变，这对地产股有利，”del Castillo称。
    
    越南股市 收在11月17日以来高位，因蓝筹股获得强劲的国内外资金涌入。
    
    印尼股市 下跌0.5%，周二曾及盘中新高5,499.77。
    
    新加坡股市 跌0.2%，马来西亚股市涨0.2%。泰国股市周三因国定假日休市。

                                                涨跌    当日  今年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   419.77    -0.66   -0.16   +2.19   410.77
    新加坡                   3415.53    -6.58   -0.19   +1.50  3365.15
    马来西亚                  1825.54     4.29   +0.24   +3.65  1761.25
    印尼                      5448.06   -26.56   -0.49   +4.23  5226.95
    菲律宾                     7847.83    71.32   +0.92   +8.54  7230.57
    越南                        600.39     3.67   +0.62  +10.04   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
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    韩国股市报导             东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         
    

 (编译 李爽/蔡美珍；审校 孙茉莉/白云)

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