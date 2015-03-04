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市场报道 | 2015年 3月 4日 星期三 18:08 BJT

《汇市简讯》英国服务业PMI低于预期，为欧元/英镑带来支撑

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    * 英国服务业采购经理人指数(PMI)低于预期，空仓获利了结帮助欧
元/英镑升至0.7257英镑
    * 数据公布低点在0.7237 (周一曾触及七年低点0.7235)
    * 英国服务业薪资增长 
    * 英国央行货币政策委员会(MPC)中立场偏强硬的委员威尔，周四或
投票支持升息
    * 周二低点0.72595为目前阻力，0.7280则是欧洲盘初高点。(完)
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 (编译 张若琪 审校 孙茉莉)

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