《汇市简讯》英国服务业PMI低于预期，为欧元/英镑带来支撑

0951GMT * 英国服务业采购经理人指数(PMI)低于预期，空仓获利了结帮助欧 元/英镑升至0.7257英镑 * 数据公布低点在0.7237 (周一曾触及七年低点0.7235) * 英国服务业薪资增长 * 英国央行货币政策委员会(MPC)中立场偏强硬的委员威尔，周四或 投票支持升息 * 周二低点0.72595为目前阻力，0.7280则是欧洲盘初高点。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 张若琪 审校 孙茉莉)