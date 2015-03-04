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货币新闻 | 2015年 3月 4日 星期三 18:12 BJT

重发 -表格：欧元区1月零售销售较前月增长1.1%，高于预估的增长0.1%

(重发以跟上红条)
    路透布鲁塞尔3月4日 - 欧盟统计局周三公布，欧元区1月零售销售较前月增长1.1%，较
上年同期成长3.7%，路透调查预估分别为增长0.1%和1.9%。
    
    欧元区12月零售销售修正后较前月增长0.4%(前值为增长0.3%)，较上年同期增长3.1%(
前值为增长2.8%)。
    
    以下为详细数据
                                             2014年                2015年
    零售销售                 8月     9月    10月     11月   12月     1月
    较上月(%)
    (经季节调整)             0.7    -0.9     0.6     0.6     0.4     1.1
    
    较上年同期(%)
    (经工作日调整）          1.5     0.4     1.5     1.5     3.1     3.7(完)
    
  
 (编译 白云; 审校 张明钧)

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