重温稿--台湾货币市场：短率持续徘徊低位，提存期初月内短钱充裕

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 短率持续徘徊低位
* 期初月内短钱充裕
* 短票量少供不应求
记者 詹静宜
路透台北3月4日 - 台湾银行间短率周三持续徘徊低位。资金调度人士指出，时序迈入新的提存期，银行间交投倾向负数操作，但资金需求低迷且短票供不应求，增添负数操作难度，在月内短钱充裕下，短率仍旧持在低档。
大型银行交易员指出，银行间旬初向来青睐负数操作，但本提存期底正逢季底效应，银行间考量季底财报编制及资本适足率计算，对跨季资金操作较显保守，本旬资金情势料为短钱充斥、跨季拆借资金难寻的情况。
〞一开始要作负数会有点难度。〞一位大型官股银行交易员说。
市场人士并表示，因应春节期间未发行存单，央行将从下周二增发八天期存单调整落点，恰巧新增发行存单皆落点月内，将使月内短钱更为宽裕，至于能否舒缓季底效应则须视央行季底实际冲销情况而定。
此外，市场关注央行午间标售1,300亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.585%，大致符合市场预期，并较前次标售均标0.591%走低0.6个基点，为连续第五个月走低。三位交易员对路透表示，此次标售的高标落在0.597%，亦较前次高标0.603%下滑。
台湾央行稍早指出，3月10-13日每日的定存单冲销，除了例行的28、91、182天三种天期定存单外，还将增发八天期定存单，利率0.6%。
据央行公布的每日通货发行金额显示，农历年前通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。周三通货回笼约277亿台币，累计年后六个交易日通货回笼达1,990.5亿台币，发行数趋降至1兆9,277亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.386%；今日区间落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率落在0.380-0.450%，上日成交区间380-0.510%。
**短票利率持平**
短票市场方面，交易人士表示，银行间旬初负数操作带动买票需求增温，不过受限于短票量能低迷，续为供不应求的窘境，尽管周五短票量可望提高，但仍旧无法满足银行间资金去化需求，料短票利率可望盘旋低档。
〞票太少，一早就被银行追杀。〞一位大型票券商交易员说。
资调人士亦称，今日到期多为银行发行的存单，但银行间资金满手并未续发存单，致票券商资金水位增高，且短票发行量仍旧低迷，只能先行满足投信及民间客户的跨季短票需求，剩余票源完全无法满足银行间买票需求。
今日票券商与银行承作的月内短票利率主要成交在0.60%，跨季底短票则成交在0.61-0.62%，大致同于上日。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.600%，前日平均利率0.603%，成交量为58亿台币。
台湾央行周三公布，共发行4,702.5亿台币存单。与今日存单到期金额4,698亿台币相较，存单发行余额增4.5亿。 周四存单到期金额7,629.8亿、周五则为2,811亿。
下周央行存单到期金额为1兆(万亿)3,021.5亿台币，落点分别为周一948亿、周二4,191亿、周三2,721亿、周四4,027亿及周五1,134.5亿。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为76亿台币，累积超额准备为76亿台币、加计前期1%的超额准备为1,089亿台币。
**RP利率稳在低位**
债券市场附买回(RP)市场周三稳于低位，交易员指出，年后通货回笼的宽松效应仍在，即便明日有逾千亿台币的定存单将交割，市场对此并不担心，预估本周宽松的资金情况仍将持续。
交易商表示，央行今日将标售一年期定存单1,300亿台币，金额比去年维持的1,200亿为高，但各方对此因素并不担心，因年后通货回笼的效应仍持续，资金情势平稳宽裕，不致产生紧缩效果。
〞我们钱多，还有通货回笼呢，央行标存单根本没有什么影响，〞一位民营金融机构交易员表示。
另外一家大型证券商交易员说，今日投信资金分配不均，但大小型寿险公司都有进场找券，但大都只是续做而已。
大型票券商交易员则表示，今日从银行多收了一些钱，而银行也能忍受偏低的利率，可见市场的资金非常宽裕。
本周五(6日)有德意志银行金融债交割。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，公司债RP主要成交在0.63-0.65%，大致同上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率持平。(完) (集体采写 高洁如; 审校 林高丽)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
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路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。