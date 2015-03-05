台湾货币市场：短率续处低位，元宵节过后通货回笼效应陆续淡化

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 短率仍旧处在低位
* 通货回笼效应淡化
* 短票利率持稳低位
记者 詹静宜
路透台北3月5日 - 台湾银行间短率周四续处低位。资金调度人士指出，今日元宵节过后通货回笼效应陆续淡化，回归往常提存期初资金宽松态势，惟资金去化管道有限，市场游资仍有赖央行冲销，短率有望维持在低档。
大型银行交易员称，年后通货回笼已垫高银行间资金水位，而旬初银行较为青睐负数操作，致资金去化压力略增带动买票意愿踊跃；但短票量能依旧供不应求，且目前资金需求疲软，资金拆借多以到期续作为主，增添银行间负数操作难度。
〞通货回笼影响慢慢淡化，元宵节前就差不多。〞一位大型官股银行交易员说。
据央行公布的每日通货发行金额显示，农历年前通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。周三通货回笼约277亿台币，累计年后六个交易日通货回笼达1,990.5亿台币，发行数趋降至1兆9,277亿台币。
本地时间12:36时：
--台币兑美元 早盘暂收升1.7分，报31.463。
--台湾加权股价指数 跌0.08%，报9,613.67点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.388%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率暂落在0.380-0.450%，同于上日。
**短票利率持于低位**
短票市场方面，票券商交易人士表示，元宵节发票量略有增温，但仍旧无法满足银行端买票需求。为争取有限票源，多数银行已可接受承作跨季短票，令跨季短票交投区间低位稍往下移。
“昨天就有银行先来框票，连免保票都被卖光，今天月内的免保跟自保都一口价，银行的买气很热络。〞一位大型票券商交易员说。
资调人士亦称，短线票源短缺的情况下，交投以到期续作为主，周五票源仍有望例行性增温，以月初资金偏向宽裕的情势来看，即使票源增加照样供不应求，月初短票利率可望持于既有区间低位。
今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60%，少数成交在0.59%；跨季底短票主要成交在0.60-0.62%，部分成交在0.63%，区间低位稍往下移，大致同于上日。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.602%，前日平均利率0.600%，成交量缩为48亿台币。
周四央行存单到期金额7,629.8亿台币，存单发行金额稍晚央行公布。 周五存单到期金额2,811亿。
下周央行存单到期金额为1兆(万亿)3,021.5亿台币，落点分别为周一948亿、周二4,191亿、周三2,721亿、周四4,027亿及周五1,134.5亿。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为131亿台币，累积超额准备为131亿台币、加计前期1%的超额准备为1,145亿台币。
**RP利率持稳**
台湾债券市场附买回(RP)市场周四持平低位。交易员表示，今日虽有央行一年期定存单的交割，不过并未紧缩市场资金，至下周为止利率应能在宽裕的资金环境下，持稳低位。
交易商表示，央行上日标售的一年期定存单，虽然金额由1,200亿台币提高至1,300亿，不过银行的资金并未因此受到紧缩的效果；投信端则是有多有缺，寿险方也有部分多钱的寿险入场找券。
〞今天从投信寿险都有收到钱，新做的，利率持稳。〞一位民营金融机构交易员表示。
另外一位票券商交易员则表示，自投信和银行都有新的承做债券附买回交易，银行虽有交割大额央行定存单的紧缩因素，不过实际影响并不大，利率大致能够持平低位。
台湾央行周三标售的1,300亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.585%，大致符合市场预期，并较前次标售均标0.591%走低0.6个基点，为连续第五个月走低。
本周五(6日)有德意志银行外币金融债交割。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，公司债RP主要成交在0.63-0.65%，同于上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率也能持平上日。(完) (集体采写 高洁如; 审校 张喜良)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。