国际油市：亚洲柴油裂解价差微升，受需求支撑

路透新加坡3月4日 - 亚洲柴油裂解价差周三微升0.25美元或1.6%， 至每桶16.09美元，受需求支撑。 越南进口商Petrolimex买入两批各3.5万吨、 含硫0.05%的柴油船货 ，价格为离岸价每桶较新加坡报价升水约2.9美元，船期分别是3月14-18 日和3月19-23日。 交易员称，卖方可能是壳牌和BP，不过恐无法确认，因石油巨头和买 家一般都不对交易置评。 斯里兰卡的Ceypetco也进入市场，可能从韩国大宇获得最低报价，买 入11万桶含硫0.05的柴油船货，船期为4月6-7日，价格为成本加运费每桶 较新加坡报价升水2.03美元。 Ceypetco此前从中石油手中购买船期为3月31日至4月1日的类似船货 ，每桶升水1.8美元。 中国航空油料集团公司(CAO)可能买入一些航煤船货，船期为4月，价 格为离岸价每桶较新加坡报价贴水0.3-0.35美元，但消息无法证实。 成交量不清楚，但招标文件称其正在寻购至多90万桶4月从亚洲装运 的船货。其还计划购买2.5万吨发往黄埔的船货，但结果暂时不明朗。 交易员称，相比此前CAO购买2月船货每桶贴水0.4-0.45美元的价格， 这次购价更高。 新加坡现货交易方面，Phillips 66向维多公司出售25万桶10ppm柴油 ，船期为3月23-27日，价格为较新加坡报价升水1美元/桶。 航煤没有现货交易达成(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 王洋)