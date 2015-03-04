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亚洲 | 2015年 3月 4日 星期三 18:54 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差微升，受需求支撑

路透新加坡3月4日 - 亚洲柴油裂解价差周三微升0.25美元或1.6%，
至每桶16.09美元，受需求支撑。
    
    越南进口商Petrolimex买入两批各3.5万吨、 含硫0.05%的柴油船货
，价格为离岸价每桶较新加坡报价升水约2.9美元，船期分别是3月14-18
日和3月19-23日。
    
    交易员称，卖方可能是壳牌和BP，不过恐无法确认，因石油巨头和买
家一般都不对交易置评。
    
    斯里兰卡的Ceypetco也进入市场，可能从韩国大宇获得最低报价，买
入11万桶含硫0.05的柴油船货，船期为4月6-7日，价格为成本加运费每桶
较新加坡报价升水2.03美元。
    
    Ceypetco此前从中石油手中购买船期为3月31日至4月1日的类似船货
，每桶升水1.8美元。
    
    中国航空油料集团公司(CAO)可能买入一些航煤船货，船期为4月，价
格为离岸价每桶较新加坡报价贴水0.3-0.35美元，但消息无法证实。
    
    成交量不清楚，但招标文件称其正在寻购至多90万桶4月从亚洲装运
的船货。其还计划购买2.5万吨发往黄埔的船货，但结果暂时不明朗。
    
    交易员称，相比此前CAO购买2月船货每桶贴水0.4-0.45美元的价格，
这次购价更高。
    
    新加坡现货交易方面，Phillips 66向维多公司出售25万桶10ppm柴油
，船期为3月23-27日，价格为较新加坡报价升水1美元/桶。
    
    航煤没有现货交易达成(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 李爽  审校 王洋)

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