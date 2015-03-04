国际油市：亚洲柴油裂解价差微升，受需求支撑

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透新加坡3月4日 - 亚洲柴油裂解价差周三微升0.25美元或1.6%， 至每桶16.09美元，受需求支撑。 越南进口商Petrolimex买入两批各3.5万吨、 含硫0.05%的柴油船货 ，价格为离岸价每桶较新加坡报价升水约2.9美元，船期分别是3月14-18 日和3月19-23日。 交易员称，卖方可能是壳牌和BP，不过恐无法确认，因石油巨头和买 家一般都不对交易置评。 斯里兰卡的Ceypetco也进入市场，可能从韩国大宇获得最低报价，买 入11万桶含硫0.05的柴油船货，船期为4月6-7日，价格为成本加运费每桶 较新加坡报价升水2.03美元。 Ceypetco此前从中石油手中购买船期为3月31日至4月1日的类似船货 ，每桶升水1.8美元。 中国航空油料集团公司(CAO)可能买入一些航煤船货，船期为4月，价 格为离岸价每桶较新加坡报价贴水0.3-0.35美元，但消息无法证实。 成交量不清楚，但招标文件称其正在寻购至多90万桶4月从亚洲装运 的船货。其还计划购买2.5万吨发往黄埔的船货，但结果暂时不明朗。 交易员称，相比此前CAO购买2月船货每桶贴水0.4-0.45美元的价格， 这次购价更高。 新加坡现货交易方面，Phillips 66向维多公司出售25万桶10ppm柴油 ，船期为3月23-27日，价格为较新加坡报价升水1美元/桶。 航煤没有现货交易达成(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 王洋)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放