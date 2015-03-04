印度金融：央行总裁称不会特意干涉卢比汇率

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透孟买3月4日 - 印度央行总裁拉詹周三表示，央行将不会特意针对卢比汇率采取举措，只会按照现有政策规定在波动过度时干预。
央行曾在今日降息后的声明中表示“不乐见特别强劲的卢比汇率”，拉詹此番言论就是对此予以解释。
“我说过不愿看到过度强劲的卢比汇率，我确信你们也都认同这一点。很难有人会对此观点表示不赞同。事实是，不乐见并不是指当卢比汇率走强的情况发生时，央行就一定要进行干预。”拉詹在一个电话会议上对记者们表示。
关于货币政策，拉詹称在经济周期的目前阶段，1.5-2.0%的实质利率将是恰当的。（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放