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亚洲 | 2015年 3月 4日 星期三 18:49 BJT

印度金融：央行总裁称不会特意干涉卢比汇率

路透孟买3月4日 - 印度央行总裁拉詹周三表示，央行将不会特意针对卢比汇率采取举措，只会按照现有政策规定在波动过度时干预。

央行曾在今日降息后的声明中表示“不乐见特别强劲的卢比汇率”，拉詹此番言论就是对此予以解释。

“我说过不愿看到过度强劲的卢比汇率，我确信你们也都认同这一点。很难有人会对此观点表示不赞同。事实是，不乐见并不是指当卢比汇率走强的情况发生时，央行就一定要进行干预。”拉詹在一个电话会议上对记者们表示。

关于货币政策，拉詹称在经济周期的目前阶段，1.5-2.0%的实质利率将是恰当的。（完）

(编译 高琦 审校 王洋)

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