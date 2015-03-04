印度金融：央行总裁称不会特意干涉卢比汇率

央行曾在今日降息后的声明中表示“不乐见特别强劲的卢比汇率”，拉詹此番言论就是对此予以解释。

“我说过不愿看到过度强劲的卢比汇率，我确信你们也都认同这一点。很难有人会对此观点表示不赞同。事实是，不乐见并不是指当卢比汇率走强的情况发生时，央行就一定要进行干预。”拉詹在一个电话会议上对记者们表示。