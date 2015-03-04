国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第二个交易日上涨，受益于需求坚挺

路透新加坡3月4日 - 亚洲石脑油裂解价周三连续第二个交易日上涨 ，至每吨106.60美元，创下2月12日以来最高，在供给紧缩背景下受到需 求持续的支撑。 交易员表示韩国的LG Chem或已买入4月下半月石脑油，价格为成本加 运费价每吨较日本报价升水约8美元，不过未能证实，因买家通常不会对 其交易进行评论。 交易员表示，LG Chem曾在2月23日以每吨升水约7.50-9.00美元的价 格，购入5万吨船期为4月上半月的石脑油。 一位行业消息人士称：“有很多的买家求购4月船货，一些在私下洽 购4月上半月石脑油。” 路透数据显示，亚洲汽油裂解价差持坚于每桶13.48美元，创下2014 年1月16日以来最高。 交易员表示，几乎所有地区的需求都强劲，推升了市场。 新加坡现货市场上有四笔交易达成。 PTT以每桶74.10美元的价格向壳牌出售一艘船期为3月19-23日的92号 汽油船货，但PTT以每桶73.90美元的价格从道达尔手中买入一艘船期为3 月25-29日的类似级别船货。 Gunvor以每桶73.70美元的价格向维多出售一艘船期为3月23-27日的9 2号汽油船货。 壳牌向Socar出售一艘5月上半月石脑油船货，价格为每吨554.50美元 。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 高琦)