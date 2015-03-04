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亚洲 | 2015年 3月 4日 星期三 19:03 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第二个交易日上涨，受益于需求坚挺

路透新加坡3月4日 - 亚洲石脑油裂解价周三连续第二个交易日上涨
，至每吨106.60美元，创下2月12日以来最高，在供给紧缩背景下受到需
求持续的支撑。
    
    交易员表示韩国的LG Chem或已买入4月下半月石脑油，价格为成本加
运费价每吨较日本报价升水约8美元，不过未能证实，因买家通常不会对
其交易进行评论。
    
    交易员表示，LG Chem曾在2月23日以每吨升水约7.50-9.00美元的价
格，购入5万吨船期为4月上半月的石脑油。
    
    一位行业消息人士称：“有很多的买家求购4月船货，一些在私下洽
购4月上半月石脑油。”
    
    路透数据显示，亚洲汽油裂解价差持坚于每桶13.48美元，创下2014
年1月16日以来最高。
    
    交易员表示，几乎所有地区的需求都强劲，推升了市场。
    
    新加坡现货市场上有四笔交易达成。
    
    PTT以每桶74.10美元的价格向壳牌出售一艘船期为3月19-23日的92号
汽油船货，但PTT以每桶73.90美元的价格从道达尔手中买入一艘船期为3
月25-29日的类似级别船货。
    
    Gunvor以每桶73.70美元的价格向维多出售一艘船期为3月23-27日的9
2号汽油船货。
    
    壳牌向Socar出售一艘5月上半月石脑油船货，价格为每吨554.50美元
。(完)
        
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 (编译 王洋; 审校 高琦)

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