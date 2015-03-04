国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第二个交易日上涨，受益于需求坚挺

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透新加坡3月4日 - 亚洲石脑油裂解价周三连续第二个交易日上涨 ，至每吨106.60美元，创下2月12日以来最高，在供给紧缩背景下受到需 求持续的支撑。 交易员表示韩国的LG Chem或已买入4月下半月石脑油，价格为成本加 运费价每吨较日本报价升水约8美元，不过未能证实，因买家通常不会对 其交易进行评论。 交易员表示，LG Chem曾在2月23日以每吨升水约7.50-9.00美元的价 格，购入5万吨船期为4月上半月的石脑油。 一位行业消息人士称：“有很多的买家求购4月船货，一些在私下洽 购4月上半月石脑油。” 路透数据显示，亚洲汽油裂解价差持坚于每桶13.48美元，创下2014 年1月16日以来最高。 交易员表示，几乎所有地区的需求都强劲，推升了市场。 新加坡现货市场上有四笔交易达成。 PTT以每桶74.10美元的价格向壳牌出售一艘船期为3月19-23日的92号 汽油船货，但PTT以每桶73.90美元的价格从道达尔手中买入一艘船期为3 月25-29日的类似级别船货。 Gunvor以每桶73.70美元的价格向维多出售一艘船期为3月23-27日的9 2号汽油船货。 壳牌向Socar出售一艘5月上半月石脑油船货，价格为每吨554.50美元 。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 高琦)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放