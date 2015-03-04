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亚洲 | 2015年 3月 4日 星期三 18:58 BJT

香港个股：保利协鑫预计去年净利至少达18亿港元，得益于光伏市场回暖

路透香港3月4日 - 全球领先的多晶硅、硅片供货商--保利协鑫能源 周三称，预计2014年度净利不少于18亿港元，主要得益于光伏市场回暖。

保利协鑫在联交所一份声明中称，去年度由亏转盈，主要原因是光伏市场开始回暖，产品需求增加及受惠于公司持续的科技研发创新，生产成本持续降低。

但汤森路透综合24名分析师预测中位值21.89亿港元相比，保利协鑫的盈利预估明显较低。

保利协鑫于2013年录得净亏损6.643亿港元，而2014年上半年净利9亿港元。

该股今天收升0.49%，报2.06港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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