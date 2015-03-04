香港个股：保利协鑫预计去年净利至少达18亿港元，得益于光伏市场回暖

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透香港3月4日 - 全球领先的多晶硅、硅片供货商--保利协鑫能源 周三称，预计2014年度净利不少于18亿港元，主要得益于光伏市场回暖。
保利协鑫在联交所一份声明中称，去年度由亏转盈，主要原因是光伏市场开始回暖，产品需求增加及受惠于公司持续的科技研发创新，生产成本持续降低。
但汤森路透综合24名分析师预测中位值21.89亿港元相比，保利协鑫的盈利预估明显较低。
保利协鑫于2013年录得净亏损6.643亿港元，而2014年上半年净利9亿港元。
该股今天收升0.49%，报2.06港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放