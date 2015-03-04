国际油市：380-cst燃料油现货升水跌至近一周低点，因供给充裕

路透新加坡3月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水在周三连续第二日 下滑，接近一周低点，受到充裕供应的打压。 路透数据显示，380-cst燃料油现货升水下跌0.71美元，至每吨较新 加坡现货报价升水0.16美元. 俄罗斯Lukoil售出三船燃料油，据路透计算，这些船货较新加坡现货 报价升水介于每吨0.03-0.29美元之间。 该地区最大的燃料油出口国印度也增加了供应，印度巴拉特石油公司 寻售最多4万吨380-cst燃料油，船期是3月和4月，标售将于3月9日终止。 印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)售出3万吨380-cst燃料油，船 期是3月25-27日，从印度清奈运往马来西亚Petco，较公司自有定价指标 每吨贴水近12美元。 IOC还寻求进口8,500吨180-cst燃料油，船期3月24-28日，运往Manga lore。 船用燃料油市场，交易商称需求稳定至略微走软。 现货市场传出五笔交易，Lukoil是唯一的卖家。Lukoil向维多售出两 船各为2万吨的180-cst燃料油，船期是3月30日到4月3日，较新加坡现货 报价每吨升水3美元。 Lukoil还向兴隆售出三船各为2万吨的380-cst燃料油，持平于3月新 加坡现货报价。（完） NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 高琦 审校 王洋)