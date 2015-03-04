版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 4日 星期三 19:04 BJT

国际油市：380-cst燃料油现货升水跌至近一周低点，因供给充裕

路透新加坡3月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水在周三连续第二日
下滑，接近一周低点，受到充裕供应的打压。
    
    路透数据显示，380-cst燃料油现货升水下跌0.71美元，至每吨较新
加坡现货报价升水0.16美元.
    
    俄罗斯Lukoil售出三船燃料油，据路透计算，这些船货较新加坡现货
报价升水介于每吨0.03-0.29美元之间。
    
    该地区最大的燃料油出口国印度也增加了供应，印度巴拉特石油公司
寻售最多4万吨380-cst燃料油，船期是3月和4月，标售将于3月9日终止。
    
    印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)售出3万吨380-cst燃料油，船
期是3月25-27日，从印度清奈运往马来西亚Petco，较公司自有定价指标
每吨贴水近12美元。
    
    IOC还寻求进口8,500吨180-cst燃料油，船期3月24-28日，运往Manga
lore。
    
    船用燃料油市场，交易商称需求稳定至略微走软。
    
    现货市场传出五笔交易，Lukoil是唯一的卖家。Lukoil向维多售出两
船各为2万吨的180-cst燃料油，船期是3月30日到4月3日，较新加坡现货
报价每吨升水3美元。
    
    Lukoil还向兴隆售出三船各为2万吨的380-cst燃料油，持平于3月新
加坡现货报价。（完）
    
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
    亚洲石脑油               国际油市相关新闻  [CRU|P
ROD-CMN]
    EIA/API周度库存比较     OPEC相关新闻          [O
PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    

 (编译 高琦 审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐