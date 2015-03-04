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亚洲 | 2015年 3月 4日 星期三 19:40 BJT

马来西亚期市：棕榈油触及八个月高点后回落收低，前景预测喜忧参半

路透雅加达3月4日 - 马来西亚棕榈油期货周三小跌，盘中曾触及八
个月高位。数位知名分析师在一个行业会议上对棕榈油市场前景给出喜忧
参半的预测，市场对此做出反应。
    
    “在过去七个交易日里，棕榈油从2,216马币大幅涨至2,400马币，目
前市场进入修正阶段。”一家外资商品经纪商的交易员说道。
    
    指标3月棕榈油合约 下跌0.59%至每吨2,364马币(林吉特)，
 盘中高见2,400马币，为2014年7月以来的最高位。成交量为33,241口，
高于往常的35,000口。
    
    业内顶级分析师James Fry表示，今年上半年马来西亚毛棕榈油价格
平均将达到每吨2,260马币，不过如果生物柴油需求不见回升，那么今年
稍后的价格可能会跌至逾六年低点。 
    
    知名的植物油市场分析师Dorab Mistry表示，预计到5月棕榈油价格
将攀升到每吨2,500马币，较当前价位的涨幅相当于5%左右，这是得益于
全球食用油需求超过了供应。但随着产出恢复，棕榈油价格可能在2015年
晚些时候走低。 
    
    一位资深棕榈油交易商表示，“短期看，在5月或6月以前，棕榈油市
场将非常利好， 但我想今日市场所关切的是今年下半年情况将如何。”
（完）
    
      
      
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 (编译 高琦 审校 王洋)

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