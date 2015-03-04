马来西亚期市：棕榈油触及八个月高点后回落收低，前景预测喜忧参半

路透雅加达3月4日 - 马来西亚棕榈油期货周三小跌，盘中曾触及八 个月高位。数位知名分析师在一个行业会议上对棕榈油市场前景给出喜忧 参半的预测，市场对此做出反应。 “在过去七个交易日里，棕榈油从2,216马币大幅涨至2,400马币，目 前市场进入修正阶段。”一家外资商品经纪商的交易员说道。 指标3月棕榈油合约 下跌0.59%至每吨2,364马币(林吉特)， 盘中高见2,400马币，为2014年7月以来的最高位。成交量为33,241口， 高于往常的35,000口。 业内顶级分析师James Fry表示，今年上半年马来西亚毛棕榈油价格 平均将达到每吨2,260马币，不过如果生物柴油需求不见回升，那么今年 稍后的价格可能会跌至逾六年低点。 知名的植物油市场分析师Dorab Mistry表示，预计到5月棕榈油价格 将攀升到每吨2,500马币，较当前价位的涨幅相当于5%左右，这是得益于 全球食用油需求超过了供应。但随着产出恢复，棕榈油价格可能在2015年 晚些时候走低。 一位资深棕榈油交易商表示，“短期看，在5月或6月以前，棕榈油市 场将非常利好， 但我想今日市场所关切的是今年下半年情况将如何。” （完） CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦 审校 王洋)