国际油市：沙特石油部长称该国不会削减产能，除非客户提出不想买油

路透柏林3月4日 - 沙特阿拉伯石油部长欧那密周三表示，沙特不会削减产能，除非客户告知他们不想再买入我们的原油。

“那种情况不会发生的，因为沙特是全球最可靠的供应国，”欧那密在柏林举行的一个行业会议上说道。

有人问道油价在1月从之前每桶45美元的低点反弹到60美元，这是否意味着油价已经触底，欧那密回答称，“如果要我试图预测未来油价，那我不应该呆在德国，我应当到赌城拉斯维加斯去。”（完）