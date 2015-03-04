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市场报道 | 2015年 3月 4日 星期三 22:44 BJT

美国热股：美银美林下调美国铝业评级至中性，后者股价盘初下跌逾5%

路透3月4日 - 据Streetinsider.com，美银美林将美国铝业 评级从“买入”下调至“中性”，并将其目标价从20美元下调至17美元。

美国铝业股价周三盘初下跌5.37%，报14.37美元。(完) (编译 王洋; 审校 利棣儿)

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