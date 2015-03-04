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市场报道 | 2015年 3月 4日 星期三 23:47 BJT

美国热股：ABERCROMBIE & FITCH季度获利下降三分之一，股价暴跌逾13%

路透3月4日 - 服装零售商ABERCROMBIE & FITCH CO 称其季度获利下滑三分之一，受旗下品牌Hollister和ABERCROMBIE & FITCH品牌服装需求低迷、折扣以及美元走强的拖累。

该股周三暴跌13.76%，报20.69美元。(完) (编译 王洋; 审校 利棣儿)

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