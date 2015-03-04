版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 4日 星期三 23:51 BJT

美国热股：CYCLACEL PHARMACEUTICALS新股发行定价为1美元，股价大跌逾21%

路透3月4日 - 药物开发商CYCLACEL PHARMACEUTICALS INC 的1,000万股公开售股的定价为每股1美元，较其周二收盘价有30%的折价。该股周二收报1.42美元

CYCLACEL PHARMACEUTICALS周三暴跌21.83%，报1.11美元。(完) (编译 王洋; 审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐