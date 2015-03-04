全球经济：美联储官员称全球低通胀令人困惑

路透伊利诺伊州3月4日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示，全球低通胀情况令人不解，其背后的原因不是完全清晰，并称全球低通胀可能是美国通胀保持在低位的原因之一。

埃文斯表示，美国经济成长有可能提振国内通胀，使之与全球其它地区脱钩。但他指出，他的主要担忧是美国通胀将保持在低位。

他亦表示，一份被称为“审计美联储”的提案是被误导的，美联储继续在不受政治压力或选举影响的情况下作出货币政策决策很重要。(完)