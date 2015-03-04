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市场报道 | 2015年 3月 4日 星期三 22:38 BJT

美国股市: 开盘下跌，此前公布的ADP民间就业数据弱于预期

路透纽约3月4日 - 美国股市周三开低，标普500指数可能连续第二日下跌，此前公布的ADP民间就业数据弱于预期，市场静待服务业数据出炉。

道琼工业指数 跌22.38点，或0.12%，至18,180.99点；标准普尔500指数 下跌4.85点，或0.23%，至2,102.93点；Nasdaq指数 跌18.74点，或0.38%，至4,961.16点。(完)

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